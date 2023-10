Il Cagliari perde Nahitan Nandez per un problema muscolare. Lo rende noto la società rossoblù nel report odierno:



Archiviata la vittoria di ieri all’Unipol Domus (qui gli highlights), la squadra è scesa subito in campo al CRAI Sport Center in vista dei prossimi impegni ufficiali: mercoledì i rossoblù saranno di scena a Udine in Coppa Italia; domenica nuova gara di campionato in casa contro il Genoa.



Nella seduta di questa mattina, due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati in gara hanno svolto delle esercitazioni di scarico; per gli altri lavori sul possesso palla ed una partita giocata su spazi ridotti.



Personalizzato per Simone Aresti ed Elio Capradossi. A riposo Nahitan Nandez: il calciatore uruguaiano nella giornata odierna si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club.



Domani, martedì 31, è in programma un nuovo allenamento, sempre al mattino.