Il Cagliari sta cercando un nuovo portiere in vista dell'eventuale addio di Alessio Cragno. Nel caso in cui il portiere toscano dovesse andare via, le strade potrebbero essere due: il ritorno in Sardegna di Salvatore Sirigu, che potrebbe voler chiudere la carriera in "patria", oppure la promozione da riserva a titolare fisso di Guglielmo Vicario. A riportarlo è Tuttosport.