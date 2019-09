Il Cagliari ha svolto una doppia seduta ad Asseminello, in preparazione alla partita di domenica pomeriggio contro il Parma allo stadio “Tardini”. La mattinata è trascorsa tra palestra (attivazione) e campo, dove i giocatori sono stati impegnati in una serie di lavori neuromuscolari.



Dopo la pausa per il pranzo, la seconda sessione di lavoro, che ha previsto inizialmente riscaldamento e attivazione a torelli. A seguire, si è passati alla fase tattica, con lo svolgimento di esercizi sugli sviluppi offensivi; infine, partitelle a tema.



Ragnar Klavan è rientrato in sede dopo gli impegni internazionali con l'Estonia. Fabrizio Cacciatore è tornato in gruppo. Personalizzato per Luca Ceppitelli. Riposo precauzionale per Federico Mattiello (affaticamento), ai box Charalampos Lykogiannis a causa di un attacco febbrile.