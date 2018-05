Prosegue la marcia di avvicinamento del Cagliari al fondamentale match contro la Fiorentina, in programma domenica pomeriggio al Franchi. Questo pomeriggio la squadra, agli ordini di mister Lopez, è scesa in campo: dopo il lavoro di attivazione in palestra, il gruppo si è spostato sul campo per la parte tattica: nello specifico, lavoro per reparti con attacco alla difesa. A chiusura della sessione, partita finale a campo ridotto. Joao Pedro ha ripreso oggi ad allenarsi con i compagni; parzialmente in gruppo Filippo Romagna. Riposo e terapie per Leandro Castan a causa di una fascite plantare al piede destro.



Domani è previsto un nuovo allenamento, al termine del quale prenderà il via il ritiro per compattarsi e preparare al meglio la gara con i Viola.