Ultime ore di mercato decisamente frenetiche per i club di A e B, tutti alla ricerca degli ultimi colpi con cui sistemare i rispettivi organici.



Cagliari e Spezia, ad esempio, hanno intavolato un canale di dialogo per discutere uno scambio tutto sudamericano. Secondo quanto scrive L'Unione Sarda, i rossoblù avrebbero ormai virtualmente scaricato Gaston Pereiro, giocatore fuori dai piani tattici di mister Liverani. Al trequartista uruguagio si era interessata nei giorni scorsi il Verona ma la pista più calda al momento pare essere quella che porta in Liguria.



Anche perché lo Spezia sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino del colombiano Kevin Agudelo, chiudendo una trattativa a costo zero per entrambi i club.