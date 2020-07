Diego Simeone, attaccante del Cagliari, in gol oggi contro la Juventus, parla a Dazn dopo la vittoria dei sardi: "Sono più tranquillo, ho approfittato della quarantena per lavorare. È stato un modo per migliorare, diventare sempre più forte, lontano dal campo ma vicino a Internet: possiamo guardare partite e imparare".



I MODELLI - "In quarantena ho imparato moltissimo da Diego Costa e Morata, cerco di approfittare degli spazi, aprire spazi ai compagni, mi ispiro a entrambi perché sono molto forti".