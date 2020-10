Autore di 3 gol nelle prime 4 partite di Serie A, Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, apre a un futuro lontano dall'Italia. Queste le parole del Cholito a Onda Cero: "Sai cosa provo per l’Atletico, ma mi piace molto il Siviglia, è una squadra che amo, da sempre, non solo adesso. La verità è che sì, la Spagna mi è sempre piaciuta, il mio vecchio mi ha sempre detto che dovevo passare uno o due anni in Italia, che così sarei migliorato e avrei imparato a fare il calciatore"