In attesa del pronunciamento ufficiale del Tribunale Nazionale Anti-Doping, dopo la richiesta di 4 anni di squalifica comminata dalla Procura Federale, il Cagliari ritrova un inaspettato protagonista per le ultime due giornate di campionato. E' scaduto infatti il periodo di sospensione di 60 giorni e Joao Pedro sarà disponibile già per la prossima partita contro la Fiorentina. La prima udienza del suo processo è infatti fissata per il 16 maggio.