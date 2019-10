Cagliari-Spal 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 10’ p.t. Nainggolan; 22’ s.t. Faragò

Assist:



Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò (37’ Klavan), Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nainggolan (26’ s.t. Ionita), Cigarini, Rog; Castro (1’ s.t. Nandez); Joao Pedro, Simeone. All.: Maran



Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari (20 s.t. Cionek), Igor; Sala (15’ s.t. Valoti), Missiroli, Kurtic, Valdifiori (33’ s.t. Moncini), Reca; Petagna, Floccari. All.: Semplici.

Arbitro: Chiffi di Padova



Ammoniti: 2’ s.t. Missiroli (S), 9’ s.t. Tomovic (S), 12’ s.t. Simeone (C), 15’ s.t. Igor (S), 24’ s.t. Nainggolan (C), 38’ s.t. Pellegrini (C), 44’ s.t. Rog (C), 45’ Cionek (S), 48’ s.t Valoti (S)