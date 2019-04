Cagliari-Spal 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 3' p.t. Faragò (C), 18' p.t. Antenucci rig. (S), 15' s.t. Pavoletti (C)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Romagna; Pellegrini; Faragò, Cigarini (29' s.t. Bradaric), Ionita (42' s.t. Padoin); Barella; Joao Pedro (33' s.t. Birsa), Pavoletti. All. Maran



Spal (3-5-2): Viviano; Felipe, Vicari, Bonifazi; Dickmann (26' s.t. Petagna), Schiattarella (37' s.t. Valoti), Missiroli, Kurtic (18' s.t. Costa), Fares; Paloschi, Antenucci. All. Semplici



Arbitro: Banti di Livorno



Ammoniti: 18' p.t. Ceppitelli (C), 25' p.t. Dickmann (S), 30' p.t. Cigarini (C), 11' s.t. Felipe (S), 14' s.t. Fares (S), 46' s.t. Cacciatore (C)