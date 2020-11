Cagliari-Spezia 2-2 (0-1 primo tempo)



Marcatori: 36' p.t Gyasi (S), 7' s.t Joao Pedro (C), 14' s.t Pavoletti (C), 45' s.t + 4' rig. Nzola (S)



Assist: 36' p.t Bastoni (S), 14' s.t Zappa (C)



Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Carboni (28' s.t Tripaldelli); Marin, Rog; Ounas (32' s.t Faragò), Joao Pedro, Sottil (44' s.t Caligara); Pavoletti (32' s.t Cerri). All. Di Francesco



Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer (dal 1' s.t Sala), Terzi, Erlic (18' s.t Chabot), Bastoni; Estevez (18' s.t Deiola), Ricci (38' s.t Piccoli), Maggiori; Gyasi (35' s.t Agudelo), Nzola, Farias. All. Italiano



Arbitro: Valerio Marini di Roma1



Ammoniti: 30' p.t Ferrer (S), 33' p.t Terzi (S), 44' p.t Estevez (S), 36' s.t Chabot (S)



Espulsi: /