Il Cagliari è al lavoro per sciogliere il nodo legato al futuro di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano (classe 1995 ex Boca Juniors) è in scadenza di contratto a giugno e la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo. Come si legge sul Corriere dello Sport, pesano i circa 4,8 milioni di euro in tre anni (1,6 milioni a stagione): una soluzione potrebbe essere spalmare la cifra su quattro anni. Il suo agente Bentancur ha preso tempo.