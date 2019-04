Nuova seduta di allenamento per il Cagliari questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini, in preparazione alla partita di domenica alla Sardegna Arena contro la Spal (ore 15).La squadra ha svolto inizialmente lavori di attivazione e agilità. Quindi sono stati creati due gruppi di lavoro: i giocatori utilizzati nella partita di martedì sono stati impegnati in esercizi di potenza aerobica. Gli altri hanno prima effettuato esercizi di tecnica a coppie, quindi giocato una partitella contro la Primavera. Lavoro personalizzato per Luca Pellegrini e Lucas Castro.