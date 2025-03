Cagliari, stop per Obert: le sue condizioni e quando rientra dalla nazionale

Getty Images

Davide Nicola, in vista della ripresa del campionato prevista per il 29 marzo, dopo la pausa per le nazionali: il difensore degli isolaniè infatti uscito malconcio dal campo - al minuto 46 - nella partita valida per la Nations League tra la sua Slovacchia e la Slovenia, poi terminata 0-0 e rientrerà anticipatamente in Sardegna.- "Coman, Luvumbo e Zappa hanno continuato i lavori individuali al CRAI Sport Center di Assemini. Tra i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali rientrerà anticipatamente alla base, per unaccusato con la sua Slovacchia nella gara di Nations League contro la Slovenia. Le sue condizioni verranno ora monitorate dallo staff medico del Club" si legge nella nota diffusa dalla società rossoblù.

- La compagine isolana (attualmente in 15esima posizione), alla ripresa della Serie A, sarà impegnata nel fondamentale scontro diretto, nel lunch-match della 30esima giornata del campionato in corso.