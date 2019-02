Seduta mattutina per il Cagliari in vista del match casalingo contro il Parma. Questo il racconto dell'allenamento odierno: "Lavoro personalizzato per Paolo Faragò, Fabrizio Cacciatore e Filippo Romagna, quest’ultimo per un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. In differenziato Valter Birsa e Cyril Théréau".