Patrick Bastianelli, agente di Diego Falcinelli, attaccante del Bologna, parla del futuro del suo assistito a RMC Sport: "Sono dispiaciuto dell’inizio di campionato del Bologna, soprattutto per il parco calciatori che ha. C’è poi un allenatore giovane come Inzaghi che ha mostrato anche a Venezia il suo valore e di essere pronto per la A. Ora la società sta correndo ai ripari per ottenere la salvezza, anche perché è importante, lo merita la piazza e la società. Ci sono i presupposti per poter fare qualcosa d’importante, anche negli anni. Falcinelli è un giocatore che è attenzionato da altri club ma per ora è concentrato sul Bologna e per tirarlo fuori da questa situazione". Su Falcinelli c'è il Cagliari.