Il Cagliari cerca un difensore sul mercato. In alternativa all'argentino Palomino dell'Atalanta, interessa Alex Ferrari della Sampdoria, dove piace pure il terzino sinistro Augello, cercato anche dall'Empoli.



In uscita dal club sardo neo-promosso in Serie A c'è il trequartista uruguaiano Gaston Pereiro, che tornerebbe volentieri in Sud America.