Il Cagliari sta trattando l'acquisto dell'esterno offensivo Gyrano Kerk, in forza agli olandesi dell'Utrecht. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il presidente Giulini offre 5 milioni contro i 7 milioni richiesti dagli olandesi. L’alternativa resta Adam Ounas del Napoli.



In uscita il croato Bradaric è vicino ai greci del Paok Salonicco, sirene dalla Turchia per Despodov. L'ormai ex capitano Ceppitelli è seguito da Parma e Torino, mentre lo sloveno Birsa è vicino all’accordo con il Sion.