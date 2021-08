Il Cagliari prova a piazzare qualche esubero per sfoltire il gruppo a disposizione di Leonardo Semplici e da tempo ha la valigia pronta l’attaccante Alberto Cerri (25). Sulla punta nata a Parma si è fatto sempre più forte il pressing del Trabzonspor, infatti i turchi starebbero accelerando per acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.



Dopo l’infortunio di Marko Rog (26) i rossoblù si sono messi nuovamente sulle tracce di Pablo Galdames (24), cileno classe '96, con il contratto scaduto dopo l’avventura al Velez. Sempre secondo Tuttosport, omentaneamente in standby le operazioni Nahitan Nandez (25) e Radja Nainggolan (33) in attesa che l’Inter sistemi la questione Lukaku. In divenire anche la posizione di un altro uruguaiano rossoblù, ovvero Diego Godin (35), che di andar via non ne vuole sapere ma se dovesse partire l’eventuale sostituto potrebbe essere Palomino (31) dell’Atalanta.