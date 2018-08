Il Cagliari pensa a Riccardo Saponara. Secondo quanto riportato da La Nazione di questa mattina il giocatore è pronto ad accettare la destinazione in Sardegna in prestito mentre la Fiorentina studia la giusta formula per cedere il giocatore. L'idea è quella di farsi pagare una piccola cifra adesso inserendo poi l'obbligo di riscatto tra un anno a 8 milioni di euro.