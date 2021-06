Il Cagliari guarda in casa Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, i sardi hanno messo nel mirino German Pezzella, capitano della Viola, ora in Copa America con l'Argentina: il centrale ha il contratto in scadenza nel 2022 e se dovesse capire di non rientrare nei piani di Gattuso sarebbe pronto a partire. E il Cagliari ad approfittarne.