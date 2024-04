Cagliari: Tommaso Augello e Jakub Jankto, i due pupilli che hanno tradito le attese verranno confermati?

Il countdown è ormai in corso. Il campionato dima i verdetti per la salvezza sono ancora tuttaltro che chiusi. Il Cagliari di Claudio Ranieri in queste ultime otto partite dovrà provare a chiudere il discorso il prima possibile, anche se, vista la situazione attuale fa presagire una lotta sino all'ultimo minuto di gioco.Nonostante la lotta per non retrocedere sia più viva che mai, i rossoblù devono iniziare a capire chie chi rischia di dover lasciare l'Isola. Sul tavolo degli imputati sono finiti da tempo Tommaso Augello e Jakub Jankto, due pupilli dell'ex tecnico del Leicester che ha avuto i due giocatori ai tempi della Sampdoria.

, classe 1994, non ha reso come avrebbe dovuto.nelle prime trenta giornate di campionato - 25 presenze effettive - senza mai riuscire a rendersi veramente pericoloso come spesso aveva abituato i propri tifosi. Claudio Ranieri lo ha richiesto fortemente per via della sua affidabilità difensiva e la propensione offensiva ma quest'anno qualcosa non è andato per il verso giusto. Augello ha alternato partite sull'onda della sufficienza a partite condite da troppi. L'ex terzino della Sampdoria a tratti è apparso con "il freno a mano tirato", con poche incursioni nell'area avversaria e raramente al tiro. In difesa invece molte volte è stato superato con facilità, non mettendo la "garra" vista negli anni precedenti.se pensiamo che nell’ultima annata in Serie A con la Sampdoria aveva messo a referto ben 5 assist e 2 reti. Sono ben 29 gli assist confezionati nelle precedenti 350 partite prima di approdare in rossoblù, di cui 13 se contiamo dalla stagione 2019 a quella del 2022/23, anno della retrocessione. Numeri che lasciavano ben sperare i tifosi del Cagliari.

Il suoe nonostante tutto risulta essere uno dei terzini più affidabili della rosa. La sua intenzione è quella di proseguire con la maglia rossoblù in caso di Serie A e di valutare eventuali offerte solo in caso di eventuale retrocessione. Dall’altra parte dipenderà molto anche da chi sarà il tecnico 2024/25 dei sardi. Claudio Ranieri, che più volte ha dichiarato apertamente fiducia al giocatore,, mentre in caso di addio bisognerebbe capire la volontà dell’eventuale neo tecnico.

La stessa situazione si potrebbe dire pero, altro pupillo voluto fortemente dall’ex tecnico della Roma. Per il centrocampista ceco l’unica differenza con Augello è quella legata al dato anagrafico. L'ex giocatore del Getafe è infatti un classe 1996 e dalla sua ha comunque il fatto di essere in grado di poter cambiare la partita anche a gara in corso. Certo, è arrivatoma poi, viste le varie difficoltà ed alcuni problemi fisici, si è dovuto momentaneamente accontentare di essere un'arma a gara in corso. Due assist ad inizio campionato prima di finire un po' nell'ombra e perdersi,emerse con la maglia prima dell'Udinese e poi della Sampdoria; con queste due maglie aveva messo a segno ben 20 reti e 19 assist. Una rete però, per ora fondamentale, in casa dell'Empoli, che sembrava potesse essere quella della rinascita ma che per quanto visto successivamente così non è stato.

Tommaso Augello e Jakub Jankto sono i due pupilli di Claudio Ranieri che - sino ad oggi - hanno tradito le attese e non hanno portato quel valore aggiunto che il tecnico si aspettava. I due giocatori peròqueste trenta giornate con la parte finale del campionato. Una salvezza sul campo, condita anche da delle belle prestazioni, sarebbe anche una "salvezza personale" e non essere ricordati a Cagliari come due giocatori "fantasma"., un’ultima tornata che inizierà quest’oggi alle ore 18.00 all’Unipol Domus, dove il Cagliari di Ranieri affronterà l’Atalanta di Gasperini in un match che vale veramente tanto.