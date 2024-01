Cagliari-Torino 1-2: il tabellino

Antonio Cinus

Cagliari-Torino 1-2 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 24' p.t Zapata (T), 45' p.t +3 Ricci (T), 32' s.t Viola (C),



Assist: 24' p.t Bellanova (T)



Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos (1' s.t Pavoletti), Dossena, Wieteska; Zappa, Sulemana (10' p.t Prati), Makoumbou, Azzi (25' s.t Augello); Nandez (25' s.t Lapadula), Jankto (1' s.t Viola); Petagna. All. Ranieri



Torino (3-4-1-2): Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (42' s.t Vojvoda), Ricci (17' s.t Gineitis), Linetty, Lazaro (33' s.t Sazonov); Vlasic; Sanabria, Zapata (42' s.t Pellegri). All Juric



Arbitro: Andrea Colombo di Como



Ammoniti: 41' p.t Wieteska (C), 28' s.t Viola (C), 37' s.t Milinkovic (T), 38' s.t Buongiorno (T), 45' s.t Rodriguez (T), 45' s.t +4 Juric (T)



Espulsi: