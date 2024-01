Cagliari-Torino, la MOVIOLA: Buongiorno salta la prossima partita, non vale il gol di Pellegri

Redazione CM

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola di Cagliari-Torino, gara di apertura della 22esima giornata di Serie A:



CAGLIARI – TORINO Venerdì 26/01 h.20.45



Arbitro: Colombo

Assistenti: Bindoni - Tegoni

Quarto ufficiale: Zufferli

VAR: Di Paolo

AVAR: Guida



91' - Vojvoda serve Pellegri che insacca il terzo gol del Toro, ma viene ravvisato fuorigioco su passaggio di Gineitis dopo check al Var.



88' - Rodriguez sbraccia, ammonito.



83' - Giallo pesante per Buongiorno, che entra con troppa foga: sarà squalificato contro la Salernitana dato che era in diffida.



82' - Perdita di tempo anche per Milinkovic-Savic, giallo.



73' - Viola riceve un giallo per comportamento scorretto.



62' - Giallo a Ricci per perdita di tempo.



41' - Wieteska stende Zapata, giallo per il polacco.