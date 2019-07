Ceduto Barella all'Inter, il Cagliari pensa al mercato in entrata. Ritorno di fiamma per Nandez del Boca Juniors, pronto a superare Rog nella corsa alla mediana se il Napoli non scenderà dalla richiesta di 20 milioni. In attacco affondo per Defrel con un'offerta da 13 milioni alla Roma. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club sardo ha chiesto alla Juventus il prestito del terzino sinistro Luca Pellegrini.



In uscita l'attaccante Giannetti rischia di diventare un caso: in prima fila c'è il Livorno che sprinta per Piscopo del Renate, ma spunta la concorrenza della Salernitana, che sonda Mazzeo del Foggia, dove Gerbo è conteso da Cremonese e Venezia.