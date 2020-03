Il Cagliari è già al lavoro per il proprio futuro e ha già iniziato a trattare con l'Inter per la permanenza in Sardegna di Radja Nainggolan. Il ​centrocampista belga con Conte sarebbe ancora destinato alla panchina e allora la sua priorità è quella di rimanere al Cagliari. La formula della scorsa estate, il prestito secco, non aiuta il patron Giulini a trattare con i nerazzurri che, sottolinea Tuttosport, non possono permettersi minusvalenze dalla cessione del belga.