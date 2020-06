Cagliari in campo in vista della ripresa. Questo il report ufficiale del club: "Prosegue ad Asseminello la preparazione dei rossoblù all'impegno di campionato di sabato sera al Bentegodi contro l'Hellas Verona.



Il gruppo ha iniziato l'allenamento odierno con un riscaldamento tecnico, seguito da una serie di prove di possessi palla. Quindi la parte tattica, dedicata ad esercitazioni sulla fase difensiva; una partitella ha chiuso la seduta.



Si sono allenati con la squadra Ionita, Lykogiannis e Ragatzu, mentre Nainggolan e Oliva hanno continuato le terapie.



Domani mattina è in programma una nuova sessione di allenamento".