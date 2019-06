Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Cagliari ha iniziato la caccia al sostituto di Barella, destinato a lasciare la Sardegna per vestire la maglia dell'Inter. L'identikit porta ai profili di Nandez, trattato a gennaio ma non chiuso a causa delle richieste del Boca Juniors; Donsah del Bologna che però ha molto mercato anche all'estero e Marko Rog del Napoli. Traoré è un'idea, ma il Sassuolo è in netto vantaggio.