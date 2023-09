Cagliari-Udinese 0-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori:\

Assist: \



Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatziadiakos (33' s.t Obert), Dossena, Wieteska; Augello (21' s.t Azzi), Prati (33' s.t Di Pardo), Makoumbou, Deiola, Zappa (33' s.t Nandez); Luvumbo, Pavoletti (14' s.t Shomurodov). All. Ranieri



Udinese (3-5-2): Silvestri; Bijol, Perez, Kabasele (37' p.t Ebosse (1' s.t Guessand)); Festy (27' Ferreira), Walace, Samardzic, Lovric (27' Payero), Kamara; Thauvin (37' s.t Pereyra), Lucca. All. Sottil



Arbitro: Daniele Doveri di Roma1



Ammoniti: 14' s.t Wieteska (C), 18' s.t Thauvin (U)

Espulsi: 90' s.t +5 Wieteska (C)