Cagliari-Udinese 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 3' p.t. Okaka



Assist: 3' p.t. Stryger Larsen



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane (9' s.t. Mattiello), Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis (9' s.t. Faragò); Ionita (43' s.t. Birsa), Ladinetti (9' s.t. Pereiro), Nandez; Ragatzu (34' s.t. Marigosu), Joao Pedro, Simeone. All. Zenga



Udinese (3-5-2) Musso; Becao, De Maio, Nuytinck (16'p.t. Samir); Stryger Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeggelaar (36' s.t. Ter Avest); Lasagna, Okaka (23' Nestorovski). All. Gotti.



Arbitro: Pasqua di Tivoli



Ammoniti: 21' p.t. Stryger Larsen (U), 30' s.t. Ionita (C), 44' s.t. Nandez (C)