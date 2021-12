Cagliari-Udinese 0-4 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 4' p.t Makengo (U), 44' Deulofeu (U), 5' s.t Molina (U), 25' s.t Deulofeu (U)



Assist: 4' p.t Udogie (U), 25' s.t Makengo (U)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (25' s.t Zappa), Godin, Carboni (1' s.t Caceres); Bellanova, Nandez (1' s.t Keita Balde), Grassi, Marin, Dalbert (1' s.t Lykogiannis); Joao Pedro, Pavoletti (25' s.t Deiola). All. Mazzarri



Udinese (3-5-2): Silvestri; Samir, Nuytinck, Becao; Udogie (35' s.t Zeegelar), Walace, Arslan (30' s.t Jajalo), Makengo, Molina (35' s.t Soppy); Deulofeu (30' s.t Pussetto), Beto (42' s.t Samardzic). All. Cioffi



Arbitro: Fabio Maresca di Napoli



Ammoniti: 39' p.t Marin (C), 43' p.t Dalbert (C), 25' s.t Deulofeu (U), 26' s.t Bellanova (C), 39' s.t Becao (U)



Espulsi: 21' s.t Marin (C)