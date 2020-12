Cagliari-Udinese 1-1(primo tempo 1-0)



Marcatori: 27' p.t Lykogiannis (C), 13' s.t Lasagna (U)



Assist: 13 s't Pussetto (U)



Cagliari (4-2-3-1):Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Rog (42' s.t Oliva), Marin; Nandez, Joao Pedro (42' s.t Pereiro), Sottil (33' s.t Simeone); Pavoletti (19' s.t Ceppitelli). All. Di Francesco



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi (44' s.t De Maio), Samir; Zeegelar, Pereyra (32' s.t Mandragora), Walace, De Paul, Larsen (44' s.t ter Avest); Pussetto (32' s.t Nestorovski), Deulofeu (9' s.t Lasagna). All. Gotti



Arbitro: Marco Piccinini di Forlì



Ammoniti: 45' p.t Pavoletti (C), 24' s.t Nandez (C), 30' s.t Pereyra (U)