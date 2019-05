Cagliari-Udinese 1-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 17' p.t. Pavoletti (C), 14' s.t. Hallfredsson (U), 24' s.t. De Maio (U)



Assist: 17' p.t. Pisacane (C), 24' s.t. Mandragora (U)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna (31' s.t. Padoin), Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Bradaric (37' s.t. Cerri), Barella; Castro (22' s.t. Birsa); Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran



Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Ter Avest, Badu (37' s.t. Wilmot), Hallfredsson, Mandragora (43' s.t. Micin), D'Alessandro; Pussetto (32' s.t. Lasagna), Teodorczyk. All. Tudor



Arbitro: Volpi di Arezzo



Ammoniti: 19' s.t. Srna (C), 38' s.t. Musso (U), 39' s.t. Klavan (C), 43' s.t. Wilmot (U)