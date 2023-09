Cagliari-Udinese è il lunch match della quarta giornata di Serie A con il fischio d'inizio a partire dalle 12.30 di domenica 17 settembre 2023 alla Sardegna Arena. Si affrontano due squadre impegnate nella corsa per non retrocedere e che non hanno iniziato al meglio la stagione. Ranieri ha un solo punto all'attivo, mentre sottil due e questo scontro può già indirizzare il resto della stagione. La diretta tv sarà in co-esclusiva tv su Sky e Dazn e di conseguenza sarà disponibile in streaming tramite app Dazn-SkyGo e Now.



LE ULTIME - Dubbio Petagna in avanti per i sardi con Pavoletti che scalpita. Sulemana non è al meglio, ma dovrebbe partire avvantaggiato su Hatzidiakos. Nei friulani infermeria piena con Lucca vanti su Success e Pereyra neo-arrivato o meglio appena tornato che potrebbe già partire dalla panchina



LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Oristanio, Luvumbo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.