Marco Silvestri, che ha festeggiato nel turno scorso contro il Frosinone il traguardo delle 150 partite in Serie A, ha fatto il suo esordio in massima serie proprio con la maglia del Cagliari il 27 aprile 2014 contro il Parma; in totale l’estremo difensore ha collezionato tre presenze in Serie A coi sardi nel campionato 2013/14.

Contro nessuna squadra Marco Silvestri ha ottenuto più successi in Serie A rispetto al Cagliari (quattro, come con Sampdoria e Parma) – inoltre, i sardi sono la formazione che il portiere dell’Udinese ha affrontato più volte senza mai perdere nel massimo campionato (quattro successi e due pareggi in sei precedenti).