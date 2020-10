Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Cagliari ha annunciato di aver ceduto in prestito fino al termine della stagione Riccardo Ladinetti, obiettivo anche dell'Inter nel affare Nainggolan poi sfumato, all'Olbia. Questo il comunicato: "Il Cagliari Calcio comunica la cessione all'Olbia, a titolo temporaneo sino al termine della stagione, di Riccardo Ladinetti.



Classe 2000, il giovane centrocampista di Sanluri proseguirà il suo percorso nel calcio professionistico con mister Max Canzi, tecnico che lo conosce al meglio avendolo allenato nelle ultime tre stagioni della Primavera rossoblù. Regista classico, anno dopo anno si è specializzato nei compiti di impostazione del gioco davanti alla difesa, garantendo qualità di palleggio, leadership e inserimenti in zona gol.



Caratteristiche e rendimento che lo hanno portato nel giro della prima squadra, fino all'esordio in Serie A nell'ultimo scorcio della stagione 2019-20. Per lui sono 3 le presenze nel massimo campionato, che hanno fatto seguito alle 72 in Primavera condite da 10 gol.



Inizia ora una tappa fondamentale della sua carriera.