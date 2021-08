. Il centrocampista delsi è infortunato ieri nell'amichevole contro l', c'era quindi attesa per capire le sue condizioni. Le notizie non sono buone:Lo ha comunicato il club rossoblù con una nota pubblicata sul sito ufficiale: “A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita disputata ieri contro l’Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti strumentali presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena. Gli accertamenti hanno evidenziato la completa rottura del neo legamento crociato anteriore del ginocchio destro, impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica “Hochrum” di Innsbruck lo scorso dicembre, in precedenza intervenuto per ricostruire per due volte anche il legamento crociato dell’attaccante Leonardo Pavoletti”.adesso Rog dovrà di nuovo operarsi e recuperare dal grave infortunio.