Il Cagliari ha da poco annunciato la cessione di un attaccante in direzione Bundesliga austriaca. Si tratta di Nik Prelec, sloveno classe 2001, che parte in direzione WSG Tirol.

Questo il comunicato del club sardo:



"Il Cagliari Calcio comunica la cessione al WSG Tirol del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nik Prelec che si trasferisce in prestito.



Arrivato lo scorso gennaio in Sardegna a titolo definitivo proprio dal WSG Tirol, Prelec ha giocato in rossoblù 16 gare con 2 assist: è sceso in campo anche nella finale playoff di Bari, dando il suo contributo alla conquista della Serie A.



Il giovane attaccante, classe 2001, potrà continuare a crescere e maturare esperienza nella massima serie austriaca, un campionato con cui ha già avuto modo di iniziare a confrontarsi, segnando 6 gol in 13 partite nella prima parte della scorsa stagione.



Fatti valere, Nik."