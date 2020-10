Kiril Despodov saluta il Cagliari e si trasferisce al Ludogorets in prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato del club sardo: "Il Cagliari Calcio comunica di aver ceduto al Ludogorets il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kiril Despodov in prestito con diritto di riscatto.



Arrivato nell’Isola nel gennaio 2019, ha giocato lo scorso campionato in Austria in prestito tra le fila dello Sturm Graz (21 gare e 9 gol). Con la maglia del Cagliari ha collezionato 5 presenze: per lui ora un rientro in Patria, nella massima divisione del campionato bulgaro.



Buona stagione, Kiril!".