Ora è ufficiale,: ilannuncia l'ingaggio del centrocampista ceco, che firma un contratto fino al 2025 con opzione in favore dei rossoblù per un'altra stagione.- Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jakub Jankto che arriva dal Getafe a titolo definitivo e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento a favore del Club rossoblù per un’ulteriore stagione.Classe 1996, cresce nelle giovanili dello Slavia Praga, compagine della sua città natale, per poi trasferirsi a soli 18 anni in Italia tra le fila dell’Udinese. Con i friulani mostra le sue qualità già nel campionato Primavera; in prestito all’Ascoli l’anno successivo, alla sua prima stagione tra i professionisti, si mette in evidenza con 5 reti e 9 assist in 35 gare. Ritorna così a Udine per ritagliarsi un ruolo da protagonista: in due stagioni gioca 69 gare, totalizzando 11 gol e 10 assist. Nell’estate 2018 passa alla Sampdoria, dove a partire dall’ottobre 2019 sarà allenato da Claudio Ranieri: inserito alla perfezione negli schemi del mister, con lui in panchina riuscirà a togliersi le migliori soddisfazioni in maglia blucerchiata, dove in tutto collezionerà 97 presenze con 9 reti e altrettanti assist.Nell’agosto 2021 si trasferisce in Liga nel Getafe; ha giocato la scorsa stagione in patria con lo Sparta Praga (16 gare e 1 gol), con cui ha conquistato il titolo di campione della Repubblica Ceca.Attualmente vanta 45 presenze, 4 reti e 11 assist con la maglia della Nazionale maggiore.Jankto è un centrocampista mancino particolarmente duttile, che può essere impiegato sia da interno che come laterale. Con la sua intelligenza tattica sa trovare i tempi per inserirsi negli spazi; la sua dirompente corsa gli consente di farsi largo sulla fascia per servire invitanti assist ai compagni o puntare verso la porta, trovando anche la via del gol grazie ad un tiro forte e preciso.Forza fisica, tecnica e talento per rinforzare la mediana rossoblù: benvenuto in Sardegna, Jakub!