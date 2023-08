Il Cagliari ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Matteo Prati, centrocampista della Nazionale Under 20, dalla SPAL:



"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Prati che si trasferisce dalla Spal e ha firmato un contratto che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2028". Circa 6 milioni di euro agli estensi per quello che si assesta al primo posto tra i trasferimenti più costosi della storia della Serie C, battendo quello di Luca Moro dal Padova al Sassuolo nel gennaio del 2022.