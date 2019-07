Il Cagliari Calcio comunica che Riccardo Ladinetti ha firmato con il Club il suo primo contratto da professionista: il giovane calciatore, classe 2000, in forza alla Primavera, sarà rossoblù sino al 30 giugno 2021.



Cagliaritano, il suo ruolo naturale è quello di centrocampista centrale, ma può essere anche schierato come mezzala. Giocatore tecnico, abile nell’impostare la manovra, ha un ottimo senso della posizione e visione di gioco. Specialista nei calci da fermo, grazie a un tiro potente e preciso, è bravo anche in fase di interdizione con la sua forza agonistica, grinta e scelta di tempo. Il suo ruolino di marcia nel campionato Primavera è di 53 partite con 6 gol. Nel 2017-18 ha contribuito alla promozione della Primavera rossoblù nel massimo campionato di categoria, la scorsa stagione è stato tra i trascinatori della squadra che è arrivata a sorpresa sino alla soglia dei play-off.



Complimenti Riccardo, avanti così!