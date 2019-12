L’anno del centenario della società e dei cinquant’anni dallo storico scudetto, vede il Cagliari Calcio impegnato non solo nell’onorare al meglio le competizioni nelle diverse categorie cui prende parte, ma anche nel rinforzare i quadri societari in un’ottica di crescita e di legame sempre più stretto con il territorio.



È di qualche giorno fà la notizia data direttamente da Tommaso Giulini della Presidenza Onoraria del Club al mito Gigi Riva. La nomina è stata resa ufficiale oggi al termine del consiglio di amministrazione.



A rinsaldare ulteriormente il legame indissolubile tra la Sardegna, il Cagliari Calcio e la famiglia Riva, la Società è lieta di annunciare anche l’ingresso nel CDA, quale nuovo membro, di Nicola Riva.



Un altro figlio della nostra Isola, il manager cagliaritano Fedele Usai, amministratore delegato di uno dei più importanti gruppi editoriali al mondo, la Condé Nast e membro del CDA attuale del Cagliari Calcio, assume il ruolo di Vice Presidente del Club assieme a Stefano Filucchi. Confermati inoltre Tommaso Giulini nel ruolo di Presidente, Carlo Catte nel ruolo di Amministratore Delegato, Massimo Delogu, Pasquale Lavanga e Stefano Signorelli come Consiglieri.



Per il prossimo triennio il collegio sindacale sarà composto da Luigi Zucca, Presidente, e Giovanni Pinna Parpaglia e Piero Sanna Randaccio, mentre l’incarico di revisore legale dei conti è stato affidato alla società BDO Italia Spa.