Il Cagliari lavora per i rinforzi last minute sul mercato, ma allo stesso tempo si cautela sul fronte rinnovi. In questo senso la società sarda ha annunciato da poco il rinnovo di Adam Obert, che si lega agli isolani fino al 2027.

Questo il comunicato:



"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Adam Obert che ha sottoscritto un nuovo accordo sino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento a favore del Club per un'ulteriore stagione.



Slovacco di Bratislava, classe 2002, è cresciuto nel Settore Giovanile del Zbrojovka Brno per poi trasferirsi nel 2018 alla Sampdoria. Al Cagliari nell’estate 2021 per rinforzare la Primavera, l'esordio in Serie A arriva già il 24 ottobre 2021 allo stadio "Franchi" contro la Fiorentina: a fine stagione saranno 8 le presenze totali tra campionato e Coppa Italia.



Difensore mancino, pulito ed efficace negli interventi, abile anche in fase di costruzione e nel distribuire il gioco, nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze, tra i protagonisti dell'immediato ritorno nella massima serie. Nonostante la giovane età, le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo hanno reso punto cardine della retroguardia, tra i calciatori col più alto minutaggio della squadra. Grazie alle sue ottime prestazioni in rossoblù è riuscito ad entrare già nel giro della Nazionale maggiore del suo Paese.



Adesso il nuovo step del rinnovo. Complimenti, Adam!"