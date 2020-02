Calvario senza fine per l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti: dopo la rottura del crociato nel corso della prima giornata di Serie A, ad agosto, sarebbe dovuto rientrare tra un mese e mezzo, invece si è procurato una nuova lesione al legamento crociato, durante la riabilitazione allo stesso ginocchio operato. Ora è ancor più difficile quantificare i tempi che ci vorranno per rivedere il centravanti in campo: nuova operazione in vista e più tempo di recupero rispetto ai soliti sei mesi, visto che si tratta di una ricaduta in fase di riabilitazione. Possibile un suo rientro a cavallo tra 2020 e 2021.



IL COMUNICATO UFFICIALE - Ecco il comunicato da parte della società sarda: "La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione."