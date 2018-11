Il comunicato del Cagliari sulle condizioni di Lucas Castro:



"Questa mattina il calciatore Lucas Castro è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscita.



Il giocatore inizierà da subito la rieducazione, i tempi di recupero per la piena ripresa all’attività agonistica sono stimati in cinque-sei mesi.



Ti aspettiamo in campo, #forzaPata!".