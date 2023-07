è un nuovo giocatore del, l'esterno mancino arriva a titolo definitivo dallae firma un contratto fino al 2025.- Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Augello che si trasferisce a titolo definitivo dalla Sampdoria e ha firmato un contratto che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2025.Nato a Milano, classe 1994, la sua carriera nel calcio professionistico inizia nell’estate 2014 tra le fila della Giana Erminio: qui in tre stagioni totalizza 119 gare, con 1 rete e 10 assist. La sua crescita continua nello Spezia: in B gioca 49 gare, tra i prospetti più interessanti della categoria. Arriva così la chiamata della A: resta in Liguria, ma si trasferisce a Genova, sponda Samp. Fa il suo esordio nella massima serie il 4 novembre 2019, nella vittoria per 1-0 contro la Spal, con mister Ranieri in panchina. Il 17 ottobre 2020, nella gara casalinga contro la Lazio, è protagonista con una rete - la prima in maglia blucerchiata – e un assist, decisivi per il 3-0 finale. Lascia la Sampdoria dopo aver realizzato 134 partite, con 4 gol e 13 assist.Terzino sinistro, disciplinato tatticamente, grazie alla sua ottima capacità di corsa e alle qualità tecniche può essere impiegato a tutta fascia: buone letture difensive, ama proporsi anche in fase di spinta, dove saltando l’uomo può servire invitanti cross ai compagni. In avanti sa rendesi particolarmente insidioso anche sui calci piazzati.Una nuova freccia nell’arco rossoblù: benvenuto in Sardegna, Tommaso!