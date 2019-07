La banda rossoblù si allarga.



Noi siamo #LaCasaDeCasteddu. pic.twitter.com/WKdCcrbbIG — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 23, 2019

La notizia era attesa da tempo e ora è anche ufficiale.è un nuovo giocatore del Cagliari. A darne l'annuncio è stato il club sardo con un post pubblicato su twitter in stile Casa di Carta.Il Cagliari Calcio annuncia l’arrivo dal Napoli del giocatore Marko Rog, in prestito con obbligo di riscatto, sino al ‪30 giugno 2024.Nato a Varazdin il 19 luglio 1995, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nella squadra della sua città. Si mette in evidenza guadagnando l’attenzione del RNK Spalato: 9 gol in 44 partite il bilancio del ventenne Marko.​