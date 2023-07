Nuovo rinforzo per il: ufficiale l'acquisto di, il centrocampista classe 2003 arriva a titolo definitivo dall'e firma un contratto fino al 2027 con opzione in favore del club per un'ulteriore stagione.- Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Hellas Verona del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibrahim Sulemana che si trasferisce a titolo definitivo: il giovane centrocampista ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento a favore del Club rossoblù per un’ulteriore stagione.Classe 2003, ghanese, dopo essere entrato a far parte del vivaio dell’Atalanta è passato tra le fila dell’Hellas Verona. Qui ha iniziato a mettere in mostra le sue qualità nel campionato Primavera 1 2021-22, dove ha totalizzato 17 presenze, con 1 gol e 3 assist. Ha esordito in A lo scorso 9 ottobre contro la Salernitana, collezionando nella stagione appena conclusa 17 gare, in campo da protagonista anche nello spareggio vinto contro lo Spezia, che ha sancito la permanenza nella massima serie degli scaligeri.Prestante fisicamente, Sulemana abbina corsa ad un’ottima capacità di interdizione, qualità che gli consentono di avere spesso la meglio sul diretto avversario, recuperare palla e far ripartire così prontamente l’azione. Impiegato principalmente come mediano, grazie al suo dinamismo può ricoprire anche il ruolo di mezz’ala, inserendosi negli spazi, prezioso collegamento tra difesa e attacco.Un giovane di prospettiva con ampi margini di crescita, presente e futuro sono suoi.Ben arrivato in Sardegna, Ibrahim!