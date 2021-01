. Ecco il comunicato ufficiale: "Di Francesco rinnova con il Cagliari. Come annunciato dal presidente Giulini nel post-gara di Genoa-Cagliari, il Club ha raggiunto l’accordo con Eusebio Di Francesco per il prolungamento del suo contratto che lo legherà al Club sino al 30 giugno 2023. “In settimana abbiamo rinnovato il contratto a mister Di Francesco per un altro anno così da trasmettergli ancora più forza, solidità e dimostrargli quanto crediamo in lui”, ha dichiarato il presidente Giulini. “Il tecnico ha la squadra in mano, siamo certi che sarebbe il primo a rendersi conto del contrario. Dobbiamo trasmetterci energie positive, ho visto troppe facce preoccupate e teste basse. Questa squadra ha qualità, ne usciremo, consapevoli che bisogna metterci tutti qualcosa di più”. "Sono orgoglioso di questo rinnovo: ringrazio il Club, significa che vengono valutate le cose nel complesso e non solo sulla base del risultato”, ha dichiarato mister Di Francesco. "Deve essere una motivazione in più per fare meglio, il bilancio oggi non può soddisfare né me né la squadra. La fiducia del Club c'è ed è importante, mi fa molta rabbia che tutto quello che ci stiamo mettendo non porti risultati. Non dobbiamo cercare alibi ma guardare ai demeriti nostri, quanto stiamo facendo non basta e bisogna dare di più"."